快訊/「扁朝國師」混元禪師逝世 享壽81歲

曾在陳水扁總統執政時期被視為「國師」的唯心聖教創教宗主「混元禪師」，於今（13）日逝世，享壽81歲。「混元禪師」本名張益瑞，因兩度預言陳水扁當選總統，因而被視為「國師」，且擔任國策顧問，並與政商界保持良好關係。

「混元禪師」(右)曾擔任陳水扁的國策顧問。（圖／陳水扁臉書）

根據《唯心電視》臉書專頁公布的消息，「混元禪師」於今日圓寂。

根據「唯心聖教學院」官網紀載，「混元禪師」本名張益瑞，民國33年（1944年）出生於台灣省南投縣中寮鄉，世代務農，性情敦厚仁慈，自幼對神佛妙理懷有相當的興趣與熱忱，常常「以身試法」印證聖人之道；對於宇宙大自然真理的追求及山川大地的了解，更是奮不顧身，無怨無悔。

「混元禪師」逝世，享壽81歲。（圖／唯心電視臉書專頁）

前總統陳水扁也曾邀請「混元禪師」上節目，並稱其為「和平推手」，據了解「混元禪師」原本是位工程測量師，並且創立全國第一家測量公司—中興測量公司，之後才開始修行。

唯心大禮堂模擬圖。（圖／南投縣政府）

位於南投市的唯心聖教八卦聖城，在2024年舉行「唯心大禮堂動土大典」，由「混元禪師」主持，縣長許淑華也到場參加執鏟動土。斥資12.8億修建的唯心大禮堂，工程預計在2027年落成，相關模擬圖在網路上曝光後，也被眼尖網友發現「像極了總統府」，因而引起話題。

