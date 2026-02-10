快訊／手握3王牌！大同「土地＋電力＋算力」發威 1月營收飆8年新高

財經中心／師瑞德報導

大同（2371）今（10日）公布1月合併營收42.4億元，年增19.3%，創近8年同期新高。受惠台電大安超高壓變電所標案出貨，重電事業營收年增近9成；馬達事業亦月增近4成。展望未來，大同將整合電力、算力與土地資源規劃AI科技園區，並鎖定北美數據中心電力商機。（圖／大同提供）

老牌大廠大同（2371）今（10日）公告2026年1月營收報告，單月合併營收達42.4億元，年增率19.3%，創下近8年同期新高。受惠於電力新能源系統事業配合客戶指定交期出貨，帶動核心事業群強勁成長，加上電子代工事業群（ODM）新品市場反應熱烈，在兩大動能同步點火下，大同開春即繳出亮眼成績單。

重電事業井噴 單月營收年增近9成

大同核心的「電力事業群」表現最為剽悍，1月營收較去年同期大幅成長近3成，即便與上個月相比也逆勢成長2.4%。

其中，重電事業部成為最大功臣。大同指出，受惠於2023年取得的台電大安超高壓變電所345kV設備標案，相關變壓器近期已陸續交貨並進入試運轉階段；此外，公司在超高大型複合商業大樓及塑化廠電力設備的接單上也大有斬獲，帶動重電事業單月營收較去年同期暴增近9成。

在馬達事業部方面，因應國內營建業、石化廠與電動車廠客戶的強勁交貨需求，1月營收不僅較去年同期繳出雙位數成長，更較前月大幅彈升近四成，顯示傳產與新能源需求同步增溫。

鎖定北美AI電力財 發揮「短交期」優勢

展望海外市場，大同將目光鎖定北美龐大的電力基礎建設商機。公司分析，隨著美國總統川普要求AI數據中心需自行負擔電力成本，預期將引爆新一波電力設備投資需求。

對此，大同已擬定具體戰略，將持續透過在地策略經銷夥伴及子公司業務團隊，積極爭取北美訂單。大同強調，將充分發揮變壓器系列機種齊全及「短交期」的競爭優勢，在供不應求的北美電力市場中搶占一席之地。

整合三大資源 打造AI科技園區

展望2026年，大同表示將聚焦於「電力、算力、土地」三大資源的整合。面對AI產業爆發趨勢，大同計畫將資產活化與產業發展結合，規劃具備穩定電力與算力基礎的「AI科技園區」，藉此展現差異化的競爭優勢，為營運注入長線成長動能。

