快訊｜手滑傳錯先別慌 LINE收回訊息縮時新規定暫緩上路

【記者趙筱文／台北報導】LINE今（24）日發出公告，宣布原訂自2025年12月下旬起，將調整「收回訊息」功能的操作時間限制，由於相關系統設計變更將暫緩實施，實際上線時程將另行公告。

LINE表示，先前規劃把一般聊天室的收回訊息時間，從原本「送出後24小時內」，縮短為「送出後1小時內」，以因應用戶使用狀況進行系統調整。不過，現在公告則指出，該項功能因異動作業已決定暫緩，現階段仍維持原有規則。

至於「社群」聊天室，LINE也特別強調，收回訊息的時間限制仍維持為「送出後24小時內」，並未納入本次調整範圍，相關規則不會發生變更。

