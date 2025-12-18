快訊／才到職2個月！竹北分局偵查佐上午沒到班 同事找到他…已成屍

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹北分局一名20多歲的偵查佐，今（18日）上午被發現陳屍於車內，初步調查無外力介入的跡象，上午偵查佐未依時到班，同仁開始聯繫並啟動查找機制，最後找到他的座車，人已經明顯死亡，相關死因仍待進一步釐清。

據了解，該名26歲的偵查佐今日上午8時應到班，但人未現身，同仁開始聯繫，但都找不到人，於是透過車牌查詢，發現車子停在竹北市福興路一處廟宇前，但警方到場後，偵查佐已經明顯死亡。

據悉，死者原先在派出所服務，今年考上偵查佐，分發至竹北分局偵查隊服務僅2個多月，平時工作認真，知情人士表示，死者上班都正常，也看不出任何異狀，究竟什麼原因尋短，還有待進一步釐清。

警方已依規定通報檢察官相驗，同時聯繫家屬並提供必要協助；竹北警分局也將加強同仁關懷與心理支持機制，避免憾事再次發生。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

