快訊／才喊祖國是靠山！藍中常委何鷹鷺宣揚統一 國民黨開鍘：違紀停職

國民黨中常委、中配何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，甚至狂嗆台灣是屁股大的一個地方，還貶抑前總統馬英九「最沒用」。對此，國國民黨中央考紀會今（18）日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。

國民黨於晚間發出新聞稿「何鷹鷺違紀停職處分 國民黨：黨紀沒有模糊空間」指出，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鷺女士以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。中國國民黨中央考紀會今（18）日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。

另外，針對國民黨即將舉行第二十二屆中央委員及第二十二屆第一任中央常務委員選舉，為使參選同志公平合法競爭，國民黨考紀會除已訂定上開選舉「促進優質選風」實施要點，經提請114年8月27日第二十一屆中央常務委員會第165次會議核定通過，另考紀會於18日臨時委員會特別決議，中央委員、中央常務委員選舉，將以政黨法為規範，上開選舉的紀律問題，只要具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，考紀會會即受案辦理，嚴肅面對社會對本黨的期待，上述要點並將正式發函通告各縣市黨部，並要求各縣市黨部通知所屬全國黨代表。

