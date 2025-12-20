快訊／才發生恐攻...誠品南西血案地爆「公車撞機車」 嚇壞悼念人潮

中山捷運站外、誠品南西周邊稍早發生公車與機車碰撞事故，警方與救護人員趕抵現場處理，事故原因仍待調查。（翻攝畫面）

昨（19日）發生恐攻的路段、北捷中山站外的誠品生活南西周邊今（20日）發生一起交通事故。一輛行經路段的公車疑似與機車發生碰撞，現場瞬間出現騷動，吸引不少民眾駐足關注。

由於事故地點鄰近昨晚連環攻擊事件的事發區域，當時仍有民眾前往獻花悼念，突如其來的車禍聲響，也讓現場人群一度緊繃。

警方與救護人員獲報後迅速到場處理。初步了解，事故造成公車上一名乘客受傷，已由救護人員評估處置；至於機車騎士是否受傷，以及是否有其他人員受到波及，警方仍在進一步釐清中，相關事故原因與責任歸屬有待調查。

