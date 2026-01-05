快訊／才譴責美軍暴力抓捕馬杜洛！委國代理總統改口：願與美國合作

國際中心／張尚辰報導

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）遭美國逮捕後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）代理總統職務。羅德里格斯從一開始的譴責美軍，到現在已改口向美國政府提出合作邀請，並強調委內瑞拉希望與美國建立平衡、相互尊重的關係。

根據外媒《CNN》報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯不久前才譴責美國動用「殘酷武力」逮捕總統馬杜洛，如今卻轉而向美國釋出合作訊號。她近日在社群媒體發文表示，已向美方提出合作邀請，盼能「在國際法的框架內實現共同發展，並加強持久的社區共存」。

羅德里格斯也向美國總統川普喊話指出，委內瑞拉人民所需要的是和平對話，而非戰爭。她強調，委內瑞拉將優先與美國建立「平衡且相互尊重的國際關係」，並補充表示，「委內瑞拉有權享有和平、發展、主權與未來」。

