快訊／打斷高中生鼻樑！桃客司機被嗆「這輩子就這樣」認錯拚緩刑

桃園客運前劉姓機被嗆「錢都不會算，這輩子就這樣子了」，追下車毆打高中生。（圖／翻攝畫面）

桃園客運劉姓司機，今年10月22日因投錢問題與學生發生口角，後又因被黃姓學生嗆聲「這輩子就這樣了」嗆到心坎裡，追下車毆人，把黃生打到滿臉血，劉男依傷害罪送辦，最後2萬元交保，檢方偵結提起公訴建請法院從重量刑。桃園地院今（12）日召開準備程序庭，被告劉男坦承犯行，委任律師說，劉男從偵查庭到法院都坦承犯罪，並深切悔悟，希望能從輕量刑，並給予緩刑機會。

回顧整起事件，當天劉男駕駛學生專車載運學生時，於 2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首名上車之陳姓學生未依規定投入足額車資，經陳姓學生表示已確實投入正確金額並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映，劉男則以輕蔑用語表示「找教官也沒用」。

接著在行駛過程中，因另名黃姓學生下車時對劉男先前質疑同學之態度、言語表達不滿後，劉男卻反嗆「臭俗仔」 、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時，大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳之用語，在旁的學生也都有聽到。

劉男今（12日）首開程序庭，當庭請求法官給予緩刑。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，當黃姓學生下車時，也對此事表達不滿，而口出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語，劉男聽聞後竟不顧車上乘客就將學生專車停於車道上，並下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔被害人黃生，更在被害人黃生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊10 餘次，致學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

檢察官認為，劉男駕駛本案學生專車時，明知車上均為未滿 18歲或甫滿18 歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，其於擔任桃園客運駕駛期間，更有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職2 次之紀錄，而與被害人發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，甚至於車道上為本案犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，遂聲請法院予以從重量刑。

