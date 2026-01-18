快訊／打臉疑美論！台積去美、美光來台 經濟部揭「超狂互利」真相

財經中心／師瑞德報導

經濟部高度肯定！美光斥資 569 億收購力積電銅鑼廠，確認台美半導體「雙向加碼」戰略。此舉助攻力積電切入 HBM 供應鏈，更帶動在地設備需求。官方強調，大廠重壓台灣，證明我國穩居全球 AI 高階製造核心樞紐！（AI製圖）

經濟部針對美國記憶體大廠美光（Micron）於17日宣布斥資新台幣569億元收購力積電銅鑼P5晶圓廠一案，發表正式聲明表達高度肯定。經濟部今日傍晚緊急發布快訊指出，這項重大投資案不僅象徵台美半導體供應鏈合作的持續深化，更確認了在AI與高效能運算需求爆發的時代，台灣作為全球高階製造與關鍵產能核心的不可取代地位。

力積電轉型升級 切入美光供應鏈體系

經濟部表示，美光此次擴大在台DRAM產能布局，將進一步強化台灣在全球記憶體供應鏈中的關鍵角色。這筆交易並非單純的資產收購，而是深度的產業合作；力積電在通過美光認證後，將正式納入美光DRAM先進封裝供應鏈，雙方同時也將在新竹P3廠展開合作，精進力積電現有的利基型DRAM製程。此舉預計將產生強大的外溢效應，帶動台灣在地設備、材料、工程以及高階技術人才的需求持續成長。

廣告 廣告

百億銀彈重壓台灣 確認雙向核心戰略

針對外界對於半導體供應鏈移動的討論，經濟部也提出了戰略性的解讀。官方強調，台積電前往美國投資，與美光持續深耕台灣，這兩者正是台美半導體供應鏈分工合作、彼此強化的最佳寫照。半導體產業的全球布局從來就不是單向移動，而是「雙向加碼」，美光以實際資金與技術投入，展現了對台灣半導體實力與供應鏈完整度的高度信心。

破除外移謠言 鞏固全球AI軍火庫地位

經濟部總結，當全球AI浪潮推動記憶體需求呈現爆炸性成長之際，國際指標大廠選擇把最重要的產能與投資鎖定在台灣，這足以證明台灣已經穩居全球科技產業的核心樞紐。政府將持續協助廠商落實投資，確保台灣在未來的全球半導體競賽中，繼續扮演最關鍵的驅動力量。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／強攻AI代工門票！力積電神操作 看穿黃崇仁「小心思」

中共氣到跳腳！謝金河驚爆台美談判 我與日韓平起平坐「內幕」

2026卡神必看！3大情境、19張卡 懂刷幫你賺到百萬點數！

年底就懂！力積電585億P5廠賣美光 黃崇仁至員工信「1」承諾曝光

