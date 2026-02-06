快訊／打臉「毛三到四」！緯創「AI越難做越賺錢」 德州廠Q1量產

財經中心／師瑞德報導

代工大廠緯創（3231）今舉行尾牙，董事長林憲銘與總經理林建勳聯袂受訪，針對外界關注的全球佈局與獲利能力釋出重磅訊息。林憲銘證實，備受矚目的美國德州廠將於今年第一季正式量產，並預計於第二季舉辦開幕典禮。對於市場擔憂AI伺服器恐步入傳統硬體「毛三到四」的低利潤後塵，林憲銘則以「技術複雜度」強力反擊，直言：「越困難才越有價值！」

德州廠Q1量產 挑「黃道吉日」Q2風光開幕

針對美國德州廠進度，林憲銘掛保證表示「時程完全沒問題」，確定今年第一季開始量產，上半年產能將從小量逐步放大。總經理林建勳則幽默補充，量產與開幕是兩回事，目前正在挑選「黃道吉日」，預計開幕典禮會落在量產後的第二季中旬舉行。

至於台美21世紀貿易倡議與輝達執行長黃仁勳訪台是否影響佈局？林憲銘強調大方向一致，協議通過對緯創是利多，不會改變既定策略。

闢謠「掏空論」！今年過半資本支出重壓台灣

面對外界關注緯創在美投資逾10億美元，是否有產能外移疑慮？林憲銘特別澄清，若以今年的資本支出來看，「投資台灣的金額比美國還多，超過一半都在台灣。」

他進一步分析全球分工邏輯：台灣（竹北、湖口、新竹）負責前端製造，雖然北部電力一度吃緊，但在政府協調下已獲解決；美國德州廠則具備電力供應快又大的優勢，適合高耗電的後端測試與最終組裝。林憲銘指出，考量AI伺服器主要市場在北美，加上電力與關稅因素，「前端台灣做、後端美國測」是最符合邏輯的配置。

AI伺服器陷紅海？林憲銘：技術年年翻新 難見低毛利

針對媒體提問，輝達策略調整是否讓ODM廠重回「毛三到四」的低毛利困境？林憲銘對此看法樂觀。他分析，過去伺服器約兩年換一代，現在AI技術飛快，「一年就換一代」，且產品複雜度大幅提升。

「越困難才越有價值，做容易的東西才會被擠壓利潤。」林憲銘認為，AI伺服器製造門檻高，不易陷入價格戰。林建勳也補充，緯創身為領跑者，在AI金山中跑在前面，目前主要競爭對手也就那幾家，大家實力相當，應能守住合理的獲利空間。

無視月減雜音 首月營收年增150%展實力

對於近期營收出現月減現象，引發市場雜音，林憲銘也親上火線釋疑。他直言，看營收不能只看單月波動，重點是年對年（YoY）的比較。

「去年1月營收才900多億，今年1月我們成長了150%！」林憲銘強調，單月的起伏往往涉及產品組合與季節性調節，投資人應關注長期的成長基底。林建勳雖未透露具體財測數字，但也暗示主要客戶今年展望極佳，緯創勢必會跟隨客戶腳步，迎來高成長的一年。

緯創媒體聯訪釋重磅利多！董事長林憲銘證實，美國德州廠Q1準時量產、Q2中旬開幕。針對外界疑慮，他霸氣闢謠：資本支出過半在台灣「絕非掏空」；AI伺服器技術門檻高「絕非毛三到四」。總經理林建勳更暗示，今年訂單與獲利將隨大客戶「高成長」。（圖／記者師瑞德攝影）

緯創媒體聯訪釋重磅利多！董事長林憲銘證實，美國德州廠Q1準時量產、Q2中旬開幕。針對外界疑慮，他霸氣闢謠：資本支出過半在台灣「絕非掏空」；AI伺服器技術門檻高「絕非毛三到四」。總經理林建勳更暗示，今年訂單與獲利將隨大客戶「高成長」。（AI製圖）

