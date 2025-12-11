快訊／打詐新招！ATM擬引進「人臉辨識」 戴口罩、安全帽恐「逼逼叫」

財經中心／師瑞德報導

為了更有效遏止詐騙集團車手提款，金管會銀行局局長童政彰今（10）日透露，近期將找相關銀行業者開會，研議在 ATM 導入人臉辨識功能的可行性。未來若民眾戴口罩、安全帽等遮蔽物領錢，ATM 可能會發出警示音，提醒周遭民眾注意，藉此達到嚇阻車手與預警的效果。

初期採鼓勵性質 銀行意願與成本成關鍵

童政彰表示，目前已有部分銀行在 ATM 準備設置人臉辨識相關技術，金管會目前的態度是「原則鼓勵」。然而，全面推動仍面臨幾項挑戰，包括技術的準確性、銀行建置系統的成本，以及民眾的接受度等。他透露，近期將邀集銀行公會及相關業者「喝咖啡」，共同研商具體可行的做法。

廣告 廣告

遮臉領錢就警示？憂引發糾紛仍待評估

針對媒體詢問，若 ATM 發出警示音是否會引發民眾恐慌或消費糾紛？童政彰坦言，這確實是考量重點之一。他指出，若辨識技術不夠精準，或民眾對隱私權有所疑慮，都可能造成困擾。因此，金管會將廣泛聽取各界意見，並強調目前的警示機制主要是為了「引起旁人注意」，讓心虛的車手不敢久留，至於是否會直接鎖卡或通報警方，則不願透露太多細節，以免詐騙集團有機會規避。

防詐與便民求平衡 年底前研議方向

童政彰表示，雖然國外目前似乎尚未有類似強制性的 ATM 防詐機制，但台灣詐騙猖獗，金管會必須思考更積極的作為。他強調，這項措施仍在研議階段，尚未有明確的時間表，但會盡快找業者溝通，希望能找出既能打詐、又能兼顧民眾便利性的雙贏方案。

更多三立新聞網報導

好強！大同11月營收「年月雙增」衝破48億 電子、電力雙引擎熱到發燙

護盤賺翻！國安基金撈660億 立委喊：救健保、補長照、去條框

別等崩盤才後悔！口袋不夠深只能省著用？立委：挺國安基金加碼到一兆

台股胖到97兆！5000億國安基金恐不夠力？官方報告曝：支持升級到1兆

