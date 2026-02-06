快訊／扯棉被、搶手機！誠泰少東涉家暴「甜心議員」 判拘40日

北院今依違反保護令罪判前誠泰銀行副董事長林致光拘役40日，可易科罰金。資料照。白廷奕攝



前台北市議員林穎孟與前誠泰銀副董座林致光失和離婚，林穎孟控訴男方經常家暴，某次動手爭搶棉被、手機，還把她推倒在地。雙方之前在法庭上互撕，林穎孟泣訴林致光家暴成性，曾動手推她害她滿腿瘀青，林致光則回嗆林穎孟滿嘴謊言，強調當天根本沒碰到林穎孟。台北地院認定林致光犯違反保護令罪，今（2/6）日判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

林穎孟與林致光於2022年12月結婚，沒幾個月就鬧翻，雙方於2024年1月調解離婚，互控多起刑、民事案件。林穎孟日前指控，林致光於2023年9月15日深夜間，明知她才剛完成人工生殖手術需在床上休息，卻為了取走她身上穿的衣服辱罵她、出手拉扯她的棉被、爭搶手機，過程中還推她，害她跌倒受傷。檢察官依違反保護令等罪嫌起訴林致光。

「甜心議員」前台北市議員林穎孟指控前夫林致光家暴，日前出庭指責林致光謊話連篇。資料照。白廷奕攝

林穎孟日前出庭作證大淚崩，自陳婚後第一個月就被林致光趕出家門，還說2023年6月間，林致光動手推人害她滿腿瘀青，她才選擇聲請保護令。而保護令到手後，林致光苦求她說「他會改」，結果卻依然故我。林穎孟更指責林致光早就被鑑定為「中度家暴再犯風險者」，也說事發那天離開兩人的家，是因為如果再不逃跑，「我有一天會被他弄死」。

林致光則反控林穎孟滿嘴鬼扯，強調他從頭到尾都沒有碰到手機，稱鏡頭畫面會激烈晃動，根本是林穎孟自己沒拿穩。他還說自己當天根本沒有碰過林穎孟，絕對沒有動手推人，雙方雖然有拉扯棉被，但他不是很大力。林致光還指控林穎孟「就是為了錢」，短短9月婚姻，對他索取的剩餘財產分配卻從250萬、1000萬，一路喊到5000萬，痛罵她「真的很貪婪」。

北院認定林致光犯違反保護令罪，處拘役40日，可易科罰金。本案可上訴。

對此，林穎孟表示，「謝謝法院還我公道，希望不要再有下一個受害者。」

林致光則回應，「仍要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供的片段不完整影片，可能使法院最後認定有所偏誤。我會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明，以還我公道，謝謝大家關心。」

