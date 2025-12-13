快訊／找到了！84歲女騎士自撞墜「10樓高」溪谷 救起OHCA送院搶救中

社會中心／洪正達報導

特搜隊員以繩索吊掛婦人，但婦人已失去生命跡象緊急送醫。（圖／翻攝畫面）

屏東霧台鄉13日下午發生一起嚴重車禍，一名84歲婦人騎機車行經霧台二號橋時，不知何故自撞護欄後墜落30多公尺深的溪谷中，機車則倒在橋面上，零件紛飛一地，消防局獲報後出動人車到場救援，經受傷的婦人吊掛到橋面送醫，但婦人被救起時已失去生命跡象，緊急送醫急救中。

消防局指出，13日下午2點半左右接獲報案，指出霧台鄉台24線第二號橋分發生車禍，初步了解，一名女性機車騎士墜落30公尺深的橋下，派遣特搜大隊、霧台及三地門分隊共計5車8人前往，到場後搜救人員立即架設繩索下降接觸傷者，順利將人員吊掛至橋面上，傷者年約60幾歲，被救起時已失去生命跡象，由霧台救護車送往屏東榮總龍泉分院急救。

據悉，陳姓婦人現年84歲，家住高雄左營，但今天下午不知何故騎機車外出後就出現在霧台鄉，隨即就發生車禍，詳細車禍原因待警方釐清。

