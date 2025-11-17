快訊／找到遺體了！黃昏戀男友「載女屍兜風」又回亡命點…動機不明

記者簡榮良／高雄報導

就這樣載著遺體到處繞！高雄鳳山區今（17）日上午發生一起離奇命案，一對黃昏之戀的女子不明原因陳屍家中，同床男友醒來後將屍體搬運上車運走，男友還致電女友兒子說：「你媽死了」，便匆忙掛斷。由於兒女平時與媽媽分居，打電話又沒人接，嚇得向警方報案。不幸的是稍早警方在鳳山區攔到人車，女子明顯死亡，男子生命跡象穩定，2人都有毒品前科，但運屍動機不明。

男子運屍動機及女子死因不明，有待相驗釐清。（圖／記者簡榮良攝影）

據悉，監視器最後拍到男友開著車一路上國道10號往屏東方向逃逸；未料，警方在鳳山區攔到座車，遺體就在上頭，兜兜繞繞一大圈，動機為何？以及女友死因，都有待警方抽絲剝繭。

