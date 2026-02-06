快訊／找廠商代開刀！中榮腦神經外科2名醫記大過…院長鞠躬致歉

記者吳泊萱／台中報導

台中榮總神經醫學中心驚爆神經外科醫師，違法讓廠商進入手術房為病患執刀。台中地檢署調查後，認定醫師楊孟寅、鄭文郁及醫材廠商陳男等3人違反醫師法，向法院聲押；法院裁定楊、鄭2名醫師各以100萬元交保、陳男50萬元交保。中榮也火速召開記者會，院長傅雲慶在鏡頭前鞠躬道歉，向社會大眾致上最深歉意，強調已決議讓楊、鄭二人停止手術業務，並各記1大過處分，後續靜待衛生局調查裁處。

中榮院長傅雲慶證實，楊、鄭兩名醫師違規事實明確，已停止二人手術業務，並各記1大過處分。（圖／翻攝畫面）

台中榮總6日下午召開記者會說明，院長傅雲慶表示，早在昨日（5日）就收到熱心民眾提供的3段影片，影片為112年拍攝，內容明確拍下楊孟寅、鄭文郁兩位醫師，違規讓廠商進入手術室禁區執行手術。今日（6日）上午立刻召開院部會議，終止兩位醫師手術業務，並召開考績會，對二人各記1大過處分；至於二人是否終止門診業務，仍有待衛生局調查後裁定。停止醫療業務期間，將安排代理醫師保障病人權益。

傅雲慶也在鏡頭前鞠躬道歉，強調中榮有制定SOP流程，嚴禁廠商進入手術室的藍色禁區，也禁止廠商接觸病患，這次代執刀案是少數醫師違反規定，對於此事件造成民眾不安，他向社會大眾致上最深歉意，並承諾會保護吹哨者。

傅雲慶透露，事件爆發後，醫院同仁受到很大壓力，但絕大多數的同仁都盡忠職守，認真為病人服務，希望在事件後，全體同仁能團結一心，堅守崗位繼續提供優質服務。

傅雲慶特別感謝衛福部主管在事件後，協助中榮進行7項精進作為，分別是落實具名申請，加強審核程序，層級提升至院長或院長代理人階級，以及周延管理稽核、強化違失懲處，建立即時病安通報、完善教育訓練，並精進廠商合約。

