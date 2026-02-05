快訊／抓到了！北市700萬現金搶案「車手黑吃黑」演抓賊 首腦6人落網

陳姓主嫌落網。翻攝畫面

台北市大同區3日下午發生「黑吃黑」搶案，57歲黃姓女子因落入愛情詐騙陷阱，帶著700萬餘元現鈔前往重慶北路巷弄面交，不料取款現場竟殺出黑衣人強行奪走鉅款。警方接獲報案後展開地毯式追查，5小時內陸續逮捕以48歲陳姓主嫌為首的6名犯嫌，並在八里山區一處農舍成功追回全數贓款。

700萬現金全數找回。

黃女數月前在網路上結識一名男網友，對方日夜噓寒問暖，待黃女深陷情網後，便推薦投資虛擬貨幣。黃女在1月已先行投資160萬，3日下午2時許，她再度攜帶705萬元現金來到大同區建成圓環附近的巷弄準備面交。

當時，由31歲的張姓男子出面充當理財專員取款，不料雙方接觸瞬間，一名黑衣男子突然從旁竄出奪走提袋，張男當下還假裝義憤填膺，賣力尾隨嫌犯展開追逐，營造出自己也是被害者的假象。

首腦陳男被警方帶回。

然而，警方過濾監視器畫面，發現動手行搶的23歲陳姓男子，案發前就與「被害車手」張男搭乘同一輛賓士車抵達現場，雙方顯然早有共謀。

據調查，這群嫌犯分工精細，由陳姓主嫌坐鎮指揮，33歲方姓男子在現場監督，陳姓嫌犯動手搶錢後，隨即跳上由17歲少年駕駛的賓士車逃離，最後將鉅款轉交給25歲的李男，藏在新北市八里半山腰的偏僻農舍中。

警方隨後趁著方姓嫌犯因另案在士林地檢署出沒時當場堵人，並循線前往八里山區查獲贓款，6名嫌犯全數落網，全案依詐欺、搶奪罪嫌移送法辦，並持續擴大追查其他共犯。



