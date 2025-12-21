快訊／抓到了！稱「張文我兄弟」恐嚇高雄車站 男大生遭拘提5萬交保

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

捷運台北車站19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案震撼社會，網路竟也出現恐嚇言論，有網友在社群平台留言稱「張文我兄弟」，並說「將於12月25日在高雄車站發動更大的事件」，內容涉及威脅公眾安全，引發民眾恐慌。橋頭地檢署檢察長隨即展開調查，於20日執行搜索，將PO文的陳姓男大生拘提到案，依照恐嚇公眾罪裁定5萬交保候傳。

捷運台北車站19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案震撼社會。（圖／北市府提供）​​​​​​

陳男在Threads留言「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織。今天他未完成的任務，我會繼續接下去。下一個地點高雄車站，敬請期待。社會病態交給我們來重整」，並開嗆質疑他的人，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」，貼文雖很快刪除，但已引起民眾恐慌。.

陳男在Threads留言引發民眾恐慌。（圖／翻攝畫面）



橋頭地檢署檢察長指揮法務部調查局資安工作站，會同高雄市調查處鳳山站展開行動，於20日執行搜索，並拘提陳姓男子到案。檢方指出，陳男涉嫌觸犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，經檢察官訊問後，認其犯罪嫌疑重大，諭知以新台幣5萬元交保。

至於陳姓男子的背景及犯案動機，橋頭地檢署表示，基於偵查不公開原則，相關細節暫不對外說明。

