快訊／抓到了！網黃好市多「掀衣露奶」：把自己賣掉…原因曝光

記者簡榮良／高雄報導

竟是北部人來撒野！美式賣場黑色星期五湧入大量人潮，有網黃大膽玩趁機製造流量，24日貼出「賣場掀衣上空照」，寫下「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」引人遐想。警方昨（27）晚通知26歲江姓網黃與26歲陳姓男子南下到案，他們供稱是來高雄遊玩，一時興起，不知道會引發軒然大波，得知後趕緊刪除文章卻仍止不住外流。全案依違反公然猥褻罪函送地檢署偵辦。

網黃坐進寵物食品區，掀開衣服拍下上空裸露照。（圖／翻攝畫面）

「黑色星期五購物週」24日正式開跑，全台各地賣場擠爆人潮，一名在Ｘ、Dcard與FansOne擁有30.1萬粉絲的網黃，一屁股坐進寵物食品區，掀開衣服拍下上空裸露照，照片上傳Ｘ寫下：「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」。貼文在網路上掀起熱議，不少網友紛紛留言：「提貨單在哪？」、「在哪裡領貨」。

而這名網黃也被起底，在X上頗有名氣，坐擁30.1萬人追蹤，自稱25歲是「情慾女王」，時常PO出各種18禁性感照，鎖定戀足、調教族群。並同時多角化經營，販售原味內衣褲和情趣用品，接受小額捐款。

多角化經營，販售原味內衣褲和情趣用品，接受小額捐款。（圖／翻攝畫面）

前鎮分局表示，26日獲報後，立即擴大調閱相關影像畫面，掌握涉案人身分。並於27日查緝涉案人26歲江女及26歲陳男到案說明，他們供稱從北部南下高雄旅遊，原本在逛街，一時興起，並沒有特別針對好市多，得知照片外傳後有趕緊刪除貼文，卻仍止不住外流，坦言有嚇到。全案依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。

好市多則表示，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。

26歲江女及26歲陳男到案說明，他們供稱從北部南下高雄旅遊，原本在逛街，一時興起，並沒有特別針對好市多。（圖／翻攝畫面）

