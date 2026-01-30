快訊／抓到了！縱火燒新北慈濟醫院男女廁 21歲男身份曝光

記者莊淇鈞、林昱孜／新北報導

新北慈濟醫院急診室旁廁所遭人縱火。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區慈濟醫院急診室旁的廁所今（30）日晚間傳出火警，轄區警方和消防獲報後立即趕到現場，所幸火勢已經被保全先行撲滅；經調閱監視器畫面發現，縱火嫌犯為一名下午強制送醫的21歲男性病患，警方後續將依公共危險罪嫌，函請台北地檢署偵辦。

新北慈濟醫院急診室旁廁所遭人縱火。（圖／翻攝畫面）

消防隊到場發現，有起火燃燒跡象的是急診室旁女廁內擦手紙架，及男廁內1張衛生紙，火勢已先被保全撲滅。警方調閱監視器，鎖定一名年輕男病患，下午才因為情緒不穩遭到強制送醫，後續在廁所縱火，雖然院方不願追究毀損責任，但因縱火行為已涉公共危險罪，後續仍待男子醫療行為結束後製作筆錄，函送台北地檢署偵辦。

