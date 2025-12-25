快訊／投資百萬討不回！台中男氣炸「持刀刺殺前老闆」涉犯殺人未遂遭押

記者林意筑／台中報導

陳姓男子頸部中刀鮮血如注，經送醫搶救幸撿回一命。（圖／翻攝畫面）

聖誕節前夕不平靜！昨（24）日上午9時許，台中豐原一名25歲張男疑因投資借款糾紛，前往37歲陳姓前老闆住處理論，雙方因此爆發激烈口角，未料張男竟掏出水果刀猛刺陳男頸部，陳男血流如注一度失去生命跡象，所幸經送醫搶救撿回一命。台中地檢檢察官完成訊問後，認為張男涉犯殺人未遂罪嫌重大聲請羈押，經法官審理裁准羈押。

張姓男子持刀殺害陳姓男子。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男曾在豐原地區經營汽車美容工廠，張男曾是陳男員工，不過工廠歇業後，雙方仍有金錢往來，疑似因張男曾借出上百萬元投資後卻遲遲討不回，昨日上午9時許，張男心生不滿前往位於豐原豐南街陳男與陳父的住處討債。

張男先要求陳父通知兒子返家，過程中情緒越來越激動，直到陳男返家後，雙方再度爆發激烈口角，隨後張男突然掏出水果刀對著陳男頸部猛刺，造成約2公分的刀傷，陳男當場鮮血直流，張男見狀嚇得立即騎車逃逸，陳男受傷後一度失去生命跡象，幸好經送往豐原醫院搶救後救回一命。

後續經檢警追查，於上午11時許，在神岡區逮捕張男，並扣得作案用之水果刀1支。經檢察官完成訊問，及綜合在場證人陳父及江姓友人的證述、監視錄影畫面、被害人之診斷證明書、扣案水果刀等證據資料，認定張男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡、滅證及反覆實行殺人犯罪之虞，向台中地院聲請羈押，經法官審理後裁准羈押。

不良行為，請勿模仿！

