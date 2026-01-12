快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離

伊朗街頭失控，川普發布「安全警報」緊急撤僑。（翻攝自X/The White House）

美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。

伊朗抗議升溫下 美國為何急撤公民？

美國政府發布安全警報（Security Alert），呼籲所有仍滯留伊朗的美國公民立即離境。官方並未對外說明具體威脅來源，但強調當前情勢存在高度風險。

此舉被外界視為美方對伊朗局勢升溫的預警性行動，也讓區域緊張程度再度升高。

伊朗爆發大規模抗議？ 185城上街、網路遭封鎖

與此同時，伊朗國內局勢持續惡化。根據多方消息，伊朗民眾因不滿通貨膨脹與經濟壓力走上街頭，抗議行動迅速擴散至全國超過185座城市。

伊朗政府則被指控採取強硬手段回應，不僅動用武力鎮壓示威，還全面封鎖網路通訊。外界憂心，在資訊遭封閉的情況下，實際傷亡數字難以查證，最悲觀估計恐已造成數千人死亡。

川普聲援抗議者：伊朗正在「看見自由」

川普已多次在社群平台上針對伊朗局勢發聲。他曾公開聲援街頭抗議群眾，形容伊朗正「以前所未有的方式看見自由」，並表示美國「隨時準備提供協助」。

