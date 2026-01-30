快訊／抱股過年？台股「春節休市」時間出爐期間

財經中心／師瑞德報導

因應農曆除夕暨春節假期將至，臺灣證券交易所今（30）日正式發布公告，說明115年（2026年）春節期間集中交易市場的休市安排。（AI製圖）

證交所表示，為配合農曆年節假期，台股集中交易市場將於115年2月16日（星期一）起至2月20日（星期五）止，連續休市5日。加上前後週末，將形成長達9天的假期，提醒投資人留意交易時間變動，提早做好資金規劃。

既怕受傷害又期待 市場觀望氣氛漸濃

每逢農曆春節長假，「是否抱股過年」總是投資人最糾結的課題。面對漫長假期，市場難免擔憂休市期間國際政經局勢變化帶來的不確定性風險，深怕美股波動影響台股開盤表現；然而，另一方面，不少投資人仍對年後「新春開紅盤」的補漲或紅包行情抱持高度期待。法人認為，隨著封關日倒數，多空交戰下，市場觀望氣氛恐逐漸濃厚，建議投資人應回歸審視個股基本面，理性做出決策。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

惦惦吃三碗公！大世科Q4營收噴出逾3成 集團最強AI小金雞

海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎

股海震盪免驚！5檔超抗跌「嚴選ETF」名單出爐 最強的漲幅近16%

護國群山添新兵！中科迎4生力軍 補足紅外線與半導體關鍵拼圖

