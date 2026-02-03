快訊／押了！台中雞場爆禽流感「死雞載去苗栗丟」 無良老闆收押禁見

記者陳佳鈴／台中報導

雲男涉嫌未依規定處理有害廢棄物（病死雞），反而勾結顏姓地主提供土地，將死雞違法堆置、回填甚至棄置於苗栗，警方介入緊急開挖。(圖／翻攝畫面)

為了省處理費竟讓病毒擴散全台？台中豐原「豐康畜牧場」爆發H5N1高病原性禽流感隱匿案，案情有重大突破。檢警追查發現，雲姓業者不僅知情不報，甚至涉嫌將場內帶有高傳染性病毒的死雞，跨縣市載往苗栗後龍的大排水溝任意棄置。台中地檢署認定情節重大，昨（2）日發動搜索並聲押雲姓業者，台中地院今（3）日凌晨裁定雲男羈押禁見。

台中地檢署指出，今年1月接獲通報，指豐康畜牧場內蛋雞異常死亡且確診H5N1。檢察長張介欽高度重視，指派國土環保專組展開偵辦。檢警懷疑日前苗栗縣後龍鎮大排水溝遭人棄置大量雞屍的案件，與豐康牧場脫不了關係。

昨日檢察官持搜索票，兵分多路搜索牧場及住處，帶回雲姓負責人、顏姓地主及兩名員工。調查發現，雲男涉嫌未依規定處理有害廢棄物（病死雞），反而勾結顏姓地主提供土地，將死雞違法堆置、回填甚至棄置於苗栗，造成環境嚴重污染與防疫破口。

除了違反《廢棄物清理法》外，檢方更查出雲男涉犯《刑法》詐欺取財罪，顯示業者可能在知情狀況下，仍將有問題的雞蛋或雞隻販售牟利。

檢方訊後認為，雲姓業者與顏姓地主犯罪嫌疑重大，且有滅證、串供之虞，向法院聲請羈押。台中地院今晨裁定雲姓業者羈押禁見；提供土地棄屍的顏姓地主則以20萬元交保並限制住居；另兩名涉案員工各以3萬元交保。檢方強調，將持續追查是否有更多「毒雞屍」流落在外，絕不寬貸。

