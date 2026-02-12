快訊／抽中可原地退休！鴻海尾牙獎金破3億 特別獎1000萬豪送10人

財經中心／李宜樺報導

鴻海尾牙創辦人特別獎公布，1,000萬元大獎共10人抱回，全場尖叫聲不斷。除千萬大獎外，還加碼20萬元給1,000名員工，抽獎規模恐突破3億元等級。（圖／三立iNEWS提供）



全台灣受薪階級都要崩潰了！全球科技龍頭鴻海（2317）今（12）日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，這場名為運動會、其實根本就是「灑錢大會」的盛事，在下午進入最高潮。最神祕也最驚人的「創辦人特別獎」開獎瞬間，全場氣氛不是只有嗨，簡直是震破屋頂的瘋狂！鴻海這次大手筆狂送10個「1,000萬」超級大獎，等於有10位員工在幾秒鐘內身價暴漲，直接達成「原地退休」的財富自由目標！難怪劉揚偉入場前接受媒體訪問時，表示「等下的抽獎，一定讓員工比領到年終更開心」

抽獎箱變聚寶盆

現場員工形容，原本以為抽中現金獎就已經是財神眷顧，沒想到創辦人特別獎的名單一出，全場陷入瘋狂尖叫。除了這10位千萬富翁，公司更在現場灑出1,000個「20萬」現金獎項，光是這一輪特別獎的總獎金就噴發超過3億台幣。大巨蛋現場數萬名員工與眷屬看著大螢幕上的中獎名單，紛紛感嘆：「這不是抽獎，這是財神爺直接把錢倒進家門口！」

睡醒帳戶多百萬

除了現場的驚人獎金，鴻海員工的「開工驚喜」其實從今早睡醒就開始。不少基層員工低調透露，手機銀行App一打開，入帳通知閃個不停，有人發現年終分紅已經悄悄入袋，且金額「厚度」驚人，甚至有資深工程師分紅一領就是破百萬元等級。董事長劉揚偉在會前受訪時臉上笑意藏不住，直言2026年營運會比去年「好非常多」，主要歸功於AI引擎全速運轉，讓公司有底氣大方與員工分享紅利。

AI浪潮推升天價獎金

鴻海在AI機櫃與消費智能產品的強勁表現，直接反應在今年的福利上。劉揚偉強調，目前的營運能見度已經大開，第一季表現將遠優於過去5年平均。現場除了主持人陳漢典、LULU夫妻檔帶動氣氛，啦啦隊女神李多慧、林襄、權喜原的熱舞更是讓大巨蛋熱血沸騰。然而，再正的女神也擋不住千萬現金的魅力，當千萬大獎開出時，全場員工幾乎是跪著看完開獎過程。

科技業天花板難超越

隨著集團獲利飆升，鴻海今年的抽獎規模再度刷新台股紀錄，坐穩台灣企業福利的天花板。不少網友看到直播紛紛留言酸溜溜表示：「現在投履歷還來得及嗎？」、「看到別人的老闆，再看看自己的，眼淚掉下來」。這場在大巨蛋舉行的嘉年華，不僅展現了鴻海在AI時代的統治力，更用實打實的現金，讓全世界看到台灣科技巨擘的霸氣與實力。

