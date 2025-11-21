快訊／拍板對美投資4千億？ 經濟部長說話了！

財經中心／廖珪如報導

關稅談判還沒出爐，原本傳言在月底有機會拍板，經濟部長龔明鑫今（21）日接受媒體訪問時被問及，目前最新是傳言說擬定4千億美元的數字，包含台積電承諾的一千多億，目前是有這個方向嗎？龔明鑫對此回應「都沒有確定啦。」龔明鑫補充，「如果有新的進度、確定的結果，正副院長（行政院）和談判辦公室都會對外說明。」那比較是確定的事實，假如是這樣會比較好，至於公布時間會是最近嗎？龔明鑫回應「我們努力啦！」

而對於輝達設子公司今經濟部核准，龔明鑫說，輝達海外總部想在台灣落地，事實上9我們就核准了，今天宣布是因為輝達增資，增資到10億，我們也歡迎，所以就盡快核定了。此為經濟部長龔明鑫出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會(台北場)」前受訪，做上述表示。

