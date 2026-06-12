快訊／拒檢飆車害2命！毒駕男自撞也「賠命」桃檢出手：確認吸安

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記者羅欣怡／桃園報導

無辜路人遭張男撞擊，警方現場立即施作CPR。（圖／民眾提供）

桃園30歲張姓男子，昨（11日）晚間毒駕，警方攔查時高速逃逸，最後失控撞擊2名路人，造成路人慘死，自己也賠上了性命。桃園地檢署今日率同法醫先至車禍現場勘驗，再至各醫院相驗3名死者，釐清死因。

桃園地檢署表示，30歲張男涉嫌於昨（11）日晚間，在桃園市桃園區春日路1051巷口前，駕駛自用小客車失控撞擊行經該處之葉姓、侯姓民眾，致其2人死亡。本署檢察長張春暉即刻指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜聯繫桃園市政府警察局桃園分局指揮偵辦。

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張男轎車車頭全毀，引擎也噴飛。（圖／翻攝畫面）

杜敏瑜檢察官即於今日上午率同法醫先至車禍現場勘驗，再至各醫院相驗死者。被告張男嗣後送醫急救不治而死亡，但其尿液檢驗呈現安非他命陽性反應，被告所涉罪責本署將積極查明。

地檢署亦通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬，提供家屬慰問金新臺幣5,000元，並偕同律師到場協助扣押被告財產等法律服務，落實犯罪被害人權益保障。

地檢署指出，自2026年5月26日臺灣高等檢察署函令各地檢察署於毒駕案件應積極聲請預防性羈押起至昨日止，已就毒駕案件聲請羈押35人，經法院裁准羈押27人，展現強力執法之決心，地檢署將持續聯手警察機關貫徹「毒駕零容忍」政策，凡毒駕案件符合預防性羈押者，本署將均向法院聲請羈押，保障民眾行用路安全。

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