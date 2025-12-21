快訊／拿手搖哀悼被疑蹭熱度 UG董事長哽咽落淚道歉

今日下午董事長鄭凱隆召開記者會當場鞠躬落淚道歉。（圖／東森新聞）





知名手搖飲料UG老闆被網友目睹帶了一袋自家飲料和顯眼品牌LOGO的花束，擺在隨機攻擊事發現場，遭質疑趁亂行銷，品牌方今（21）日早上發布道歉文，但卻將文章關閉留言，引發網友怒火揚言抵制。今日下午董事長鄭凱隆召開記者會當場鞠躬落淚道歉。

有網友在社群平台PO出影片表示，台北車站M8旁民眾留下整排鮮花替1219北市無差別攻擊事件逝者哀悼，也為傷者祈福，不過發現其中一束鮮花放上連鎖手搖飲品牌UG的字卡，同時地上還有一袋UG的飲料。同時網路上有民眾直擊，中山站有一名身穿滿版UG字樣背心的男子，抱著一束花放在路桿旁，手中還有一袋UG飲料，甚至拍手兩下才離開，被指認是手搖飲UG的創辦人兼董事長鄭凱隆。

畫面曝光後，網路上也掀起抵制聲浪，認為這樣的做法相當不可取，手搖飲店老闆鄭凱隆也緊急將社群媒體轉為私人。儘管UG今早緊急發文道歉，表示因表達不當引發質疑，將虛心接受，並致上誠摯歉意，但卻將貼文關閉留言功能，引發網友不滿。《EBC東森新聞》實際訪問，有民眾認為「我自己是覺得這樣的行為不是很恰當，因為就是有點像是在賣人血饅頭，有點像是藉著傷痛事件來炒作。」但也有人認為「最近人潮就會變少，每個人表達心意的方式不一樣，所以也不要太去過度地去說UG怎麼樣。」

道歉貼文卻關閉留言功能。（圖／翻攝自UG TEA臉書）

品牌方UG下午召開記者會，董事長鄭凱隆也當場鞠躬道歉，坦言本意是要前往致意哀悼，剛好門市就在附近，所以才把飲料帶到現場，也理解這樣的行動本身就不恰當。鄭凱隆坦言，前一個晚上看到新聞真的沒辦法睡好，晚上沒有睡，心裡感到很難過，「早上起來想到我能做什麼，是不是可以買一束花過去，去的時候剛好附近的門市有開，真的我的行為就...唉...我不知道，就把飲料跟花一起拿過去，其實真的觀感不好，我並沒有...總之我這個行為做了就不對，對不起，真的對不起，只是我真的很難過。」

被問到有民眾揚言抵制聯邦國際旗下的其他的餐飲品牌，董事長鄭凱隆表示，因為他不當的行為造成了社會觀感不佳，再一次的向大眾道歉，望網友可以諒解，再給他們機會，並直言「我就是行為不對，所以再一次道歉 。」至於貼文關閉留言，鄭凱隆說「是因為太多反應來不及回覆」，因此在記者會一次講清楚。

UG董事長鄭凱隆道歉聲明

這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。

想再次強調，今天的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虚心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。

