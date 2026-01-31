快訊／拿榔頭搶銀樓！5旬男「穿警用雨衣」犯案…變裝落跑 警新北逮人

記者羅欣怡／桃園報導

50歲蔡姓男子穿警察制服雨衣搶銀樓。（圖／翻攝畫面）

桃園50歲蔡姓男子，29日穿著警用雨衣闖入桃園區中正路一間銀樓，並用預先準備的榔頭打傷老闆娘後騎車逃逸，銀樓雖無財損，但老闆娘受傷送醫，幸無生命危險。桃警今（31日）在新北市土城區一間旅館逮捕蔡男，但他不承認打人，詳細案情有待檢警進一步釐清。

蔡男犯案後從小巷子落跑。（圖／翻攝畫面）

蔡男犯案後變裝。（圖／翻攝畫面）

警方指出，蔡男犯案當天身穿印有警察字樣雨衣誤導被害人，並規劃逃逸路線及變裝以規避警方查緝，顯係事前已做完整規劃。桃園分局第一時間成立聯合專案小組不眠不休進行追緝，於今(31)日12時許，於新北市土城區某旅館內將蔡姓涉嫌人緝捕到案。據了解，蔡嫌僅承認偷竊車輛的行徑，並不承認自己打人，後續依法移請桃園地檢署偵辦。

桃園警方今（31日）在新北市土城一間旅館逮到蔡男。（圖／翻攝畫面）

29日蔡男頭戴安全帽，臉上戴著口罩，雙手戴著手套，身穿警察制服雨衣，進入銀樓之後，與老闆娘隨意攀談。從穿著來看，蔡男疑似刻意「打扮的像警察」，加上前一天該銀樓才舉辦過「防搶演練」，老闆娘不疑有他，和善地與對方閒聊起來，但突然之間，蔡男就拿出一把橡膠榔頭，瘋狂朝老闆娘頭部揮打，老闆娘瞬間踉蹌又抱頭蹲下，慌張大喊「救命啊」。

蔡男犯案後丟下榔頭就落跑，未搶奪任何財物，老闆娘頭部流血受傷，手指也有骨折狀況，但所幸無生命危險。

