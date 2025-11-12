快訊／拿美工刀砍輔大名醫：我要殺你！30歲男遭檢方依「4罪名」聲押禁見

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

輔大醫院昨（11）日下午驚傳攻擊事件，一名30歲男子掛號泌尿科時，突然持美工刀衝向名醫江漢聲，並當場嗆聲「我是來殺你的！」江醫師手腕與腹部受傷，所幸送醫後無生命危險。警方逮捕嫌犯後查出，雙方疑似因輔大校園舊怨結下樑子，全案目前由檢方依殺人未遂等4罪聲押禁見。

輔大醫院昨（11）日下午驚傳攻擊事件。（圖／翻攝google街景）

昨天下午2點左右，30歲曾姓男子掛號泌尿科時，突然掏出預藏的美工刀，朝知名醫師江漢聲猛刺，還當場嗆聲：「我不是來看診的，我是來殺你的！」江醫師右手腕與左腹部受傷，所幸治療後無生命危險。院方第一時間找來保全制伏嫌犯，並通報警方。

警方調查發現，曾男過去就讀輔仁大學時，與校方多次衝突，而當時校長正是江漢聲，攻擊動機疑與舊怨有關。新北地檢署晚間訊後，依殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌，認定犯行重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

