快訊／拿開山刀揮砍37刀殘殺雙親 逆子新莊狼狽落網

記者莊淇鈞／新北報導

廖男拿開山刀將雙親砍殺。（圖／翻攝畫面）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，2人合計遭劈砍37刀慘死，涉有重嫌的36歲獨生子廖聰賢稍早前在新莊新泰路狼狽落網，整起逆倫凶殺案的發生原因還待警方後續調查釐清。

據了解，因家人多次聯繫不上廖翁與許婦這對老夫妻，因此昨天中午12時許前往2人住處並撥打電話，但屋內有手機鈴聲響，但卻無人接聽，驚覺有異立即報警求助，警方會同鎖匠開門後，發現廖翁與妻子許婦2人均身中10多刀倒臥在客廳，且地面上有大片血跡，已經明顯死亡。

檢警當時初步相驗後發現，廖翁的後腦、左手、左手肘有至少24處刀傷，其中雙手中刀，明顯有抵抗、搏鬥跡象，許婦則是後腦、背部、左右手有至少13處刀傷，2人共被劈砍超過37刀，砍劈處幾乎刀刀見骨，明顯有抵抗、搏鬥跡象，鑑識人員採證時，也因現場滿地血，幾乎沒有可以站立的地方，可見2名死者體內血液幾乎流光。

