快訊／持刀割頸砍跳舞婦8刀 兇嫌逃逸闖國道遭撞「雙腿骨折」送醫

記者潘靚緯／台中報導

男子持刀砍傷舞蹈老師後，疑步行逃往國道，遭車輛撞擊雙腿骨折。(圖／翻攝畫面)

台中市大雅區今(29)日上午發生一件持刀砍人案，一名67歲李姓婦人遭男子持刀追砍，頸部有10公分傷口、身中8刀送醫搶救中。砍人的男子犯案後步行逃逸，警方稍早在國道一號北上174K處、大雅交流道附近，發現一名男子疑似遭車輛撞擊，雙腿骨折，意識不清，躺在國道車道外側，被緊急送往中港澄清治療。經警方確認身型與衣物，確認就是砍人的嫌犯。

男子與跳舞的婦人發生口角，竟拿出預藏尖刀朝頸部揮砍，婦人身中8刀負傷逃跑求救。(圖／翻攝畫面)

據了解，今(29)日上午8點左右，李姓婦人到大雅龍善二街一處籃球場準備跳土風舞，不料一名住在附近的男子突然跑來，雙方疑似爆發口角，趁婦人拿出手機時，男子突然拿出預藏尖刀，朝婦人頸部揮砍，婦人奮力抵抗後逃跑，男子行兇後也迅速逃離現場，疑似步行走上高架橋闖入國道，遭車輛撞擊，目前仍在醫院治療中。至於犯案動機有待進一步釐清。

