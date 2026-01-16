快訊／挨批「圖利天龍人」！羅智強提案修眷改條例 59：49票三讀通過

記者楊士誼／台北報導

立法院在藍白聯手下，三讀通過眷改條例。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委羅智強提案修改「國軍老舊眷村改建條例」，將該法適用期間從1980年延長到1996年，遭批「圖利天龍人」，反對意見認為，此修法一開將造成「國家撥錢」協助成功國宅等精華地帶眷戶改建。因協商完畢，今（16）日立法院院會進行二、三讀程序，在藍白多數下以同意59票對不同意49票通過。

經民連等反對意見認為，符合羅智強提案之國民住宅共79個社區，合計39264戶，扣除都更已完工的正義新村1123戶，共38141戶，推估總建坪達105萬4821坪。如全數適用修法，總興建經費估算高達2109.6億元。當中佔最大宗的為台北市，共有44個社區，計22671戶；新北市共10個社區，計共3225戶，高雄市共10個社區，計8077戶。提案人羅智強的選區大安區，即有8個社區，包括正義東村一二期、泰順國宅一二期、成功國宅一二期、大安國宅一二期共4519戶，是所有行政區劃中佔比最高的區域，痛批國民黨只想討好蛋黃區選民，而無視全台危老建築，漠視租屋族權益。

羅智強則反駁，不管在會議或公開協商時，國防部已多次指出，他的修法若通過，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響。造謠者卻說，包括大安、成功許多國宅，都會要政府免費重建，是做夢夢到的嗎？慈仁八村是國防部犯錯的歷史共業，而眷改條例在12月31日立法院黨團協商中，民進黨、國防部也都有共識，認為慈仁八村是歷史共業，應該要解決問題，當時民進黨委員還稱他的提案「立意良善」、「照顧軍眷美意大家給予肯定」，這些直播都在網路上公開可查。

