快訊／捐水霧車只能找「她」！台南市前消防局長涉收300萬「羈押禁見」

記者林昱孜、羅欣怡／台南報導

台南市前消防局長林明峯涉收賄，25日晚間裁定羈押禁見。（圖／資料畫面）

台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女業者涉貪污收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，25日凌晨當庭逮捕，向法院申請羈押。法院晚間裁定楊姓女業者以及林明峯均裁定羈押禁見。

李明峯12日凌晨退出群組閃辭獲准，之後又在摩鐵自傷濺血送醫，引起各界議論紛紛。豈料，李明峯辭職12天後，廉檢無預警發動搜索，包括李明峯在內，一共帶回4涉嫌人、6證人問訊，經檢察官漏夜訊問，當庭逮捕李明峯，以及消防設備業者楊女。

檢調兵分8路，24日進行搜索。（圖／資料畫面）

《靠北消防3.0》今年8月出現匿名爆料，指出消防月曆、各個分隊17車及最近展示刀鋒瞄子的廠商，竟然都是同一位，質疑消防局圖利；據悉，台南市消防局2年前開始倡議，引進高壓細水霧幫浦消防車，但由於未編列相關預算，得靠民間企業、友人捐贈，但都得透過楊姓業者。

據悉，楊女原本經營數位行銷公司，承攬消防月曆，在消防局力推水霧車後，在7月成立科技公司，獨家經銷水霧車以及裝備，疑從中不當牟利。台南地檢署經表示，李明峯自112年起與楊女共同收受曾姓消防設備業者給予之金錢賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售營利，以及送審消防設備工程相關資料，得以順利通過等對價。

檢察官訊問後認被告李明峯、楊女共同涉犯貪污治罪條例中，對於職務上行為收受賄賂等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，於25日凌晨諭令當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見；此外，曾姓業者涉犯貪污治罪條例中對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪嫌，諭知10萬元交保，其餘被告及證人請回。

