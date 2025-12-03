快訊／捲基隆河油污案！國光客運：保修廠停工調查

記者柯美儀／基隆報導

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件。（圖／翻攝畫面）

近日基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發基隆市民對自來水水質疑慮。環境部動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司與基隆市環境保護局組成聯合稽查小組，查獲上游疑似違規污染源，稽查人員於12月1日查獲水源區內國光客運子公司盛星動力公司（保修廠）涉重大違規。對此，國光客運回應，盛星動力公司已依規停工並停止相關作業，將辦理廢水排放許可及加強廢油防溢堤措施，並全力配合相關單位蒐證作業，以釐清事實。

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，導致基隆及汐止地區超過15萬戶自來水受污染。環保單位調查發現，國光客運保修廠未設置廢水處理設施，也未取得排放許可，場內貯油設備也未建防溢堤，已違反水污法。基隆市環保局已依法告發並勒令停工，同時鎖定其他疑似污染源持續蒐證。

針對盛星動力公司基隆保養廠未符合規定，國光客運說明，盛星公司即遵照基隆環保局告發勒令停工，依規定先停止洗車等相關作業，並將辦理排放廢（污）水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善事宜。

另有關基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，國光客運指出，相關單位似已鎖定其他污染源，刻正蒐證中，盛星公司將配合相關查證作業，釐清事實。

