快訊／捲性騷風波！毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」：氛圍已不存在

政治中心／彭淇昀報導

媒體人毛嘉慶去年底高調加入民眾黨，並有意角逐桃園市中壢議員，不過日前遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉對黨內黨工性騷報到中評會。對此，毛嘉慶今（3）日發聲，「我在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

媒體人毛嘉慶去年底高調加入民眾黨，並有意角逐桃園市中壢議員，不過日前遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉對黨內黨工性騷報到中評會。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

毛嘉慶在臉書發文表示，「曾參殺人，何況小毛？做人處事，讓任何人感受到『不舒服』，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉」。

廣告 廣告

毛嘉慶駁斥，但他沒說過什麼開房間踰矩的話，「而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害」。

因此，毛嘉慶宣布，退出中壢區議員初選，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

更多三立新聞網報導

毛嘉慶涉性騷惹議！黃國昌「會用最高標準要求從政同志」：依照規定調查

檢舉毛嘉慶性騷卻被公開！張清俊：民眾黨內不值得信任、吹哨者保護失效

毛嘉慶性騷擾案延燒！民眾黨暫停中壢議員初選民調：新事證茲事體大

遭毛嘉慶性騷的是她！「小草女神」打破沉默發聲：確實不舒服

