快訊／捲「粿王不倫」 簡廷芮被爆也劈腿！打破沈默首發聲

男星范姜彥豐29日控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象正是男星王子（邱勝翊 ），而當時「美國行」的友人王品澔、簡廷芮已經被范姜彥豐取消追蹤，而身為人妻的簡廷芮，也被發現對王子態度不一般，對此，今（31日）簡廷芮打破沈默發聲了。

簡廷日全文：

近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許

多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。

女星簡廷芮捲粿粿、王子婚外情，沈默2天首度發聲。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

