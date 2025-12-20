快訊／捷運中山站聖誕燈飾「今起關閉3天」 北捷：以示哀悼

生活中心／賴俊佑報導

台北捷運中山站、誠品南西店12月19日晚間發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，引起各界關注；對此，台北捷運稍早宣布，自今(20)日起一連三天關閉心中山線形公園燈飾，以示哀悼，另外誠品南西店今日也休館一天。

台北捷運發布聲明表示，為表達對生命的尊重與追思，心中山至雙連線形公園燈飾及中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹，自即日起12月20日至12月22日關燈三日，以示哀悼。

誠品表示，衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！讓我們整理心情後再出發，今日12/20(六)誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家」。

