快訊／捷運收炸彈恐嚇！預告下午引爆 全台車站急戒備

台鐵、捷運收到炸彈恐嚇。（圖／東森新聞）





台鐵、北捷昨晚（21）收到電子郵件恐嚇，一名網友揚言在今天下午13時30分，引爆在捷運系統的炸彈。對此，台鐵與捷運共構的站台均已提高戒備。

台鐵昨晚22時40分接獲維安通報，立即告通報鐵路警察，並針對與捷運系統共站的松山站、南港站、台北站（台北車站）、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站，加強聯防戒備。

鐵路警察局臺北分局員警已配合臺、高鐵從業人員，於三鐵共構車站警戒。（圖／東森新聞）

北捷

北捷回應，凡接獲任何危安通報，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，發現立即通報，各列車於終端站折返加強巡檢。

鐵路警察於三鐵共構車站警戒。（圖／東森新聞）

鐵路警察局

鐵路警察局臺北分局員警已配合臺、高鐵從業人員，於三鐵共構車站警戒，並加強垃圾桶、廁所、置物櫃區域巡檢可疑物品。

