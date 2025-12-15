快訊／掃地機器人始祖iRobot崩跌逾70%確定下市 美股四大指數開高震盪

財經中心／程正邦報導

美股四大指數今天開高震盪。（圖／翻攝Yahoo!股市）

掃地機器人始祖 iRobot 宣告破產 股價崩潰終結那斯達克交易

在美股迎來 2025 年最後一個完整交易周之際，一則科技業的重磅消息震驚市場：掃地機器人始祖大廠 iRobot（IRBT.US） 正式宣告破產，未來將由中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）接手並轉為私人公司。這意味著 iRobot 的普通股將自那斯達克下市，不再公開交易，也標誌著一個時代的結束。

受此消息衝擊，iRobot 股價今日盤前便暴跌逾 70%。截至發稿時間，iRobot 股價重挫 3.1550 美元，跌幅高達 73.93%，暫報每股 1.165 美元左右，持有該股票的投資人資產幾乎「變壁紙」。

掃地機器人始祖iRobot崩跌逾70%確定下市。（圖／翻攝Yahoo!股市）

美股反彈迎戰數據週，三大指數開高震盪

儘管 iRobot 破產帶來單一個股的巨大衝擊，但美股今日整體擺脫上周科技股回檔的壓力，在股債齊揚的帶動下展開反彈，不過盤中震盪回落，個股走勢分歧。

截至台北時間週二凌晨（16 日）近1 時，美股主要指數表現如下：

* 道瓊工業指數下跌 28.29 點或 0.06%，暫報 48,429.76 點。

* 那斯達克綜合指數下跌 13.50 點或 0.06%，暫報 23,181.67 點。

* 標普 500 指數上漲 5.88 點或 0.09%，暫報 6,833.29 點。

* 費城半導體指數表現強勁，上漲 48.29 點或 0.69%，暫報 7,081.86 點。

輝達（NVDA）股價低迷多時，今天終於回溫。（圖／翻攝Yahoo!股市）

AI 科技股陰霾未散，但市場押注轉弱

先前博通（Broadcom）的訂單積壓及甲骨文（Oracle）資料中心建設延遲傳聞，為 AI 市場帶來了一股低迷氛圍。儘管如此，部分大型科技股仍試圖反彈。明星個股方面，晶片巨頭輝達（NVDA）上漲 1.71%，指標美股蘋果（AAPL）下跌 1.08%。台積電ADR（TSM）則小跌0.37%。

ServiceNow（NOW） 傳出併購消息，盤中股價大跌10%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

個股焦點：ServiceNow 傳收購案，金價逼近歷史高點

除 iRobot 股價崩潰之外，個股方面也有重磅消息。雲端軟體大廠 ServiceNow（NOW） 傳出擬以高達 70 億美元收購新創資安公司 Armis，儘管收購案可能在數日內敲定，但也存在破局的可能性。此消息對 ServiceNow 股價造成壓力，盤中大跌 94.22 美元，跌幅達 10.89%。

另一方面，Fed 降息預期推升金價連續第五個交易日上漲，金價來到每盎司約 4,355.80 美元，漲幅 0.64%，逼近歷史新高。這反映了市場避險情緒仍存，並對美元指數造成壓力。

本週市場聚焦多項關鍵數據：包括11 月就業報告與11 月 CPI 數據等，以研判經濟活動韌性與通膨走向，並作為聯準會（Fed）後續利率決策的參考。摩根士丹利等機構指出，溫和的勞動市場轉弱，可能被股市解讀為對 Fed 降息有利的信號。華爾街投資人正為本週密集公布的就業與通膨等關鍵經濟數據做準備。

掃地機器人始祖iRobot崩跌逾70%確定下市，美股四大指數開高震盪。（圖／翻攝Yahoo!股市）

