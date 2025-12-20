快訊／排除共犯！張文犯案前連3天在捷運、住處附近徘徊

台北市政府警察局長李西河稍早對外說明。（圖／東森新聞）





台北捷運19日傍晚發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文涉嫌先於市區多處縱火，隨後在台北車站一帶丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，再轉往中山商圈持續行兇，最終於百貨公司內墜樓身亡。全案造成包括嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。

台北市政府警察局長李西河稍早對外說明，經警方全面清查後，確認本案為單人犯案，屬於個人隨機襲擊殺人事件，初步排除共犯可能。

李西河指出，警方調閱周邊大量監視器畫面發現，張文為單獨行動，並未與他人接觸或共同行動。警方也已查扣張文所持有的兩台平板電腦及相關汽油彈物品，至於實際犯案動機，仍有待進一步調查釐清。

刑事警察大隊進一步補充，張文自17日起離開位於公園路的租屋處，轉往大同區一間旅館停留3天，17日至19日期間行蹤多以步行及騎乘機車方式移動，行動期間均為單獨一人，未發現與他人接觸的跡象。

