快訊／採訪車撞進銀行釀10傷 三立：負起責任

三立採訪車撞銀行。（圖／東森新聞）





臺北市中山區南京東路二段與一江街口今（23）日下午3時許發生重大交通事故，一輛三立電視的採訪車，因不明原因高速衝撞路旁銀行，造成10人受傷，其中2人重傷失去意識，三立隨即發出最新聲明，強調將會負起責任。

三立電視聲明表示，該輛採訪車於前往採訪途中發生交通事故，造成民眾受傷及銀行分行設施受損，對此深表歉意，並強調將負起應盡責任。三立電視指出，目前首要工作是確保傷者獲得妥善醫療照護，已立即派員前往醫院慰問關懷，並全力協助傷者及家屬後續所需。

三立電視也表示，對於本次事故造成的人員傷害與相關損失，將依法律規定辦理賠償及相關責任事宜，同時全力配合警方調查釐清事故原因。內部已成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並加強車輛安全維護與駕駛出勤管理機制，避免類似事件再度發生。

三立聲明全文：

針對今（23）日下午約三點，本台採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。本台已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需之醫療照護與後續處理。對於本次事故造成之人員傷害與相關損失，本台將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，本台將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

