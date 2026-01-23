快訊》探10度以下！4縣市低溫特報 輻射冷卻發威

今（23）日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。不過由於輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，氣象署發布低溫特報，今日下午至明（24）日上午，金門及竹苗、南投局部地區有10度以下氣溫。

氣象署發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。呼籲民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

廣告 廣告

氣象署預報，周六（24日）到下周一（26日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；1/24漸轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；1/25、1/26轉為東南風，水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周二（27日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；下周三（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四（29日）東北季風稍減弱，北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

更多中時新聞網報導

毛孩超車孩童 貓狗飼養破340萬隻

車銀優爆被追稅5億 母親公司成關鍵

社宅專案報告 內政部擅改題目