快訊／接任人選出爐！總統任命蘇嘉全為海基會董事長 盼推進兩岸交流

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

總統府發言人郭雅慧今（13）日稍早表示，借重豐富政治歷練與成功的國際事務交流經驗，總統特別邀請並任命歷任立法院院長、臺灣日本關係協會會長的蘇嘉全出任財團法人海峽交流基金會董事長一職，期待在他的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

蘇嘉全。（圖／翻攝畫面）

郭雅慧指出，蘇嘉全前院長從政經驗豐富而傑出，歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府秘書長、臺灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任臺灣日本關係協會會長以來，更為台日友誼鞏固堅實基礎。

郭雅慧也強調，海基會長期肩負兩岸交流的推動，國人台商急難救助、權益協處等重要服務工作，總統期許蘇嘉全前院長帶領海基會，持續相關工作的推展，並助力兩岸間健康、正面的交流與發展。

