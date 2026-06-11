快訊／接受民進黨徵召提名！徐欣瑩酸「奉旨」鄭朝方回擊：不要對立

記者羅欣怡／新竹報導

民進黨昨（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將與國民黨徐欣瑩二度交手。徐欣瑩昨日回應鄭朝方參選一事時，回酸「恭喜奉旨提名」，對此，鄭朝方今日受訪時以國民黨初選「刀刀見骨」的選舉方式舉例，直言「希望不要再引起對立」。

鄭朝方獲正式提名後的第一個地方行程，是前往竹北福德圖書館視察，鄭朝方一手打造的圖書館也融合了他一直強調的美學概念。

鄭朝方說，自己擔任市長以來每天都兢兢業業的，心都懸在建設、政策、活動，文化活動的累積等等，即便已獲提名「我還是如常的把我自己的職務做好，把事情做對，把事情做好，就是我的底氣」，強調自己也會持續秉持著改變竹北這個信念，來改變新竹縣。

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鄭朝方回應昨日徐欣瑩酸「奉旨提名」。（圖／翻攝畫面）

對於昨日徐欣瑩酸他「奉旨提名」，鄭朝方也回擊，現在竹北已經帶來很多的改變，在選舉的文化也希望不要再引起對立，「之前選舉，好像國民黨的初選喔，那是刀刀見骨」不只民眾，自己也很不喜歡，所以希望能夠在這個選舉的文化，帶來多一點美好。

鄭朝方指出，從昨晚到今天都收到來自各方的祝福，他也感受到一股強烈的改變力量，這股想要改變的氣氛，又比4年前，選竹北市長的時候更大。「覺得關鍵還是在中間選民跟年輕的朋友，他們願不願意出來，支持這件事情。」

鄭朝方視察圖書館，並與里長們座談。（圖／翻攝畫面）

至於民進黨地方黨部會推派誰參選竹北市長，鄭朝方表示，自己已卸任地方黨部的主委，尊重黨內機制，也會持續的來向黨部關注。

至於他心目中的竹北市長人選，鄭朝方透露，最重要的是必須充分理解市長職權與地方治理的實際運作，他認為現在很多在選竹北市長的候選人所提出的政見，似乎跟現在這職務所認知有很大的落差，「市長必須清楚了解制度架構與權限範圍，才能提出務實可行的政策。」

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