快訊／接受賴瑞隆道歉 被害學童家長：希望大家的小孩都可以好好成長
記者林昱孜／高雄報導
立委賴瑞隆投入高雄市長初選，豈料，其子日前被人爆料在校欺負3名同學，引起社會輿論撻伐，賴瑞隆今（7）日針對此事再次出面說明，將替孩子離開學校、轉學、尋求專業人士等，並記者會過程中哽咽落淚向被害學童及家長，和自己兒子道歉。同日下午5時許，賴瑞隆與被害學童家長碰面，被害家長接受道歉並表示：「希望我們大家的小孩都可以好好成長」。
賴瑞隆與被害家長碰面釋出影片逐字如下：
被害學童家長：今天看了爸爸的記者內容，心裡面滿感觸的，因為我也是2個小朋友的家長，這樣的決策跟一系列彌補傷害的過程，讓我們家真的接受了這個誠意。
賴瑞隆：謝謝（鞠躬），真的很抱歉。
被害學童家長：我們接受這樣的誠意，我非常的敬佩爸爸的責任與擔當，我跟我先生都感受到你的善意，我們本身的初衷也是制止傷害，得到一個道歉，我們也不是說要對小朋友怎麼樣，既然現在全面也排程好好面怎麼做，就照這樣去執行，後續法律部分，我們會解除，其他流程交由學校去完成。我們也感謝爸爸願意用這麼快速的時間，處理問題，希望我們大家的小孩都可以好好成長，就是大家一起加油。
賴瑞隆：謝謝
被害學童家長：人生很漫長，小朋友，做人這件事情，真的是終身學習的一件事情。
教育部反霸凌投訴專線：1953
「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
