快訊／提前創下全年新高！ 10月出口618億美元創歷年單月新高 年增49.7% 連24紅

台北港貨櫃碼頭。廖瑞祥攝



財政部統計處今（9）日公布10月出口為618億美元，創歷年單月新高；年增49.7%，是連續第24個月正成長，表現超乎預期。

累計今年1-10月出口為5,144.5億美元，超過2022年創出口新高的4,794.2億美元，提前改寫全年新高紀錄。

財政部上個月預期，10月出口約在528億至549億美元之間，年增28%至33%之間，是連續第24個月正成長，結果最終表現遠超預期。

財政部表示，隨人工智慧(AI)商機持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，科技產品出貨動能益為強勁，10 月出口較上年同月增 205.2 億美元，年增49.7%。

主要出口貨品方面，資通與視聽產品出口275.2億美元，創下歷年單月新高，較上年同月增加159.7億美元，年增1.4倍，其中電腦及其附屬單元增150.1億美元、電腦之零附件增 5.8 億美元、手機及網通產品之零

件增 1.9 億美元、儲存媒體增 1.1 億美元。

電子零組件出口211.6億美元，較上年同月增45.9億美元，年增27.7%。其中，積體電路增45.2億美元，年增幅29.2%、印刷電路增 0.4 億美元，年增9.1%。

財政部表示，10 月出口主要貨品中，資通與視聽產品出口值改寫新高，大增1.4倍，電子零組件也增 27.7%，兩者併計增加73.1%。但其餘貨類平均減少0.3%，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減11.6%的降幅較大。

主要出口地區中，10 月對美國出口211.4億美元，創下單月新高；對東協出口107.4 億美元、對歐洲出口40.7億美元，皆為歷年單月次高。

財政部指出，10 月對主要市場出口齊揚，以對美國年增 1.4 倍、貢獻總出口增幅逾6成最多，對東協年增 40.0%、貢獻1成5。

累計1至10 月對歐洲以外的4 大市場出口均雙位數擴增，其中對美國、東協各增63.3%、38%，占總出口比重上升至近3成、近2成，分別為近35年、歷年同期高點。

