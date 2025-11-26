快訊／揭對美談判進展！卓榮泰：「台灣模式」已成共識 關鍵文書交換中
財經中心／師瑞德報導
行政院長卓榮泰今（26）日出席中華民國工商協進會舉辦的「114年工商早餐會」，首度對外說明對美經貿談判的最新進展。他指出，目前「技術性磋商」階段已經完成，雙方正進入最關鍵的「文書交換」流程，未來可能以「台灣模式」作為雙邊合作的新標準，為雙邊經貿架構帶來新契機。
卓院長並透露，行政院副院長鄭麗君因全程投入台美談判事務，無法親自出席早餐會，「這半年她幾乎天天與美方談判團隊開會，將台灣產業的需求與投資模式完整傳遞出去。」目前雙邊已就主要議題達成共識，只待最後確認文件內容並完成正式簽署。
台灣模式：由企業主動投資，美方行政協助，政府擔保支援
針對外界關心的「台灣模式」，卓榮泰強調這是台美雙方量身訂做的創新策略。他指出，此模式強調「企業先行、政府後援」，由台灣企業自主決定投資方向與產業布局，美方則提供設廠行政協助、園區土地與營運配套，而我國政府則透過金融保證等機制提供制度性支持。
「這不是將產能外移，而是讓台灣的優勢延伸出去，把我們的成功經驗複製到全球，也服務到我們自己的企業，」他說明，這不僅能提升台灣在全球供應鏈中的地位，也有助於強化中小企業的全球化能量。
經濟成績單亮眼！GDP、CPI、失業率皆穩中向上
面對今年的經濟表現，卓榮泰表示，「我們不只達標，有些甚至提前超標。」他指出，2024年台灣全年經濟成長率預估達4.4%，前三季分別繳出5.45%、8.01%、7.60%的佳績，即便第四季稍降，全年仍維持高檔。
「我們的『二上一下一平穩』政策正在實現，」他說明，所謂「二上」是指經濟成長率平均超過3%、人均GDP突破4萬美元，「一下」是失業率控制在3%以下，「平穩」則是CPI穩定控制在2%以下。2023年人均GDP為33,983美元，今年已升至38,066美元，卓預估「2026年即可提前達標」。
明年政府三兆預算啟動「雙金字塔」：AI與國力雙軌建設
卓榮泰指出，中央政府總預算達新台幣3兆350億元，規劃出兩大主軸：「AI十大建設」與「國力十大新動能」。其中AI建設聚焦在主權AI系統、全國算力基礎建設、AI核心技術（如細光子、AI機器人與電子電腦）與區域平衡佈局，盼將台灣打造成「全民智慧生活網」。
至於國力十大動能方面，則涵蓋五大信賴產業、都市更新、觀光振興（包括北北基「北圍之巔」、南部「微笑南灣」）、長照3.0、婚育宅、0至6歲育兒政策、文化與體育推動，以及全台六大產業生活圈建設，如「首都圈藍帶」、「中部精密核心」、「南部新系」與「花東慢活帶」。
「光是長照3.0就編列1153億預算，0到6歲國家一起養更達1016億元，」卓強調，明年各項重大政策都將在預算支持下落實。
預算若卡關 早餐就白吃，所有建設將全數停擺
不過，卓榮泰也語帶沉重地指出，目前中央政府總預算仍卡在立法院，尚未展開實質審議。「如果到明年1月1日前無法通過，整個國家會寸步難行，今天報告的政策也都將是空話，」他直言，政府將無法依法執行預算，許多重要工程與社福政策將全面停擺。
尤其在《財政收支劃分法》修正案通過後，明年度中央政府恐須新增舉債高達5,600億元，超出《公債法》15%的流量限制。他強調，這是全國性的重大財政議題，呼籲工商界發揮影響力，督促立院審慎審議、如期通過總預算，「這不是為了政府，是為了全民與產業。」
面對產業缺工，拚人才補位政策
針對業界最關切的勞動力議題，卓榮泰也提出具體對策，包括「加薪換名額」機制，只要企業加給本國勞工2,000元，就能申請一名外籍技術工名額，兼顧照顧本勞與補足缺口。
此外，資深移工不必返鄉可續留、碼頭與旅宿業外勞配額放寬、提高移工比例上限等，也將在2025年全面上路。他強調，「本國勞工優先」仍是政策核心，但政府會靈活補位，讓產業能順利運作、不中斷。
讓政策不只「說得出」，也能「做得到」
「我們的目標明確、藍圖清晰，也有社會與產業的支持，現在唯一要做的，就是讓預算過關，讓政策落地，」卓榮泰最後語重心長表示。
「否則今天這場早餐會，可能只是白吃了一頓，白講了一場報告。」他提醒所有人，國家推進靠的是制度與協作，「讓我們一起走到預算執行的那一步，才是真正的開始。」
