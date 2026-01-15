快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

空軍第5聯隊飛官辛柏毅上尉。（圖／翻攝自臉書／IDF經國號）

空軍第5聯隊飛官辛柏毅上尉於6日晚間駕駛F-16戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，逃生後失聯至今。對此，國防部長顧立雄日前透露，搜救單位在進行黑盒子定位時，已接收到一些斷斷續續的訊號，但仍待進一步確認。而今（15）日傳出最新消息，民進黨立委王定宇稍早表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，「希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄」。

辛柏毅當晚駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦發生訊號異常，導致飛官產生「空間迷向」錯覺。期間，辛柏毅曾透過無線電通報「Two Lost」，並回報「我現在高度一直在下降」，隨後3度呼叫準備跳傘；接著該機於晚間7時28分30秒時，飛行高度約1700呎，在花蓮南方36海浬處光點消失，隨後失聯。

顧立雄日前表示，目前海、空及地面兵力仍持續投入行動，已派遣具備專業能力的船隻執行黑盒子定位作業，並已接收到部分間歇性訊號，但仍需進一步確認位置，一旦海象狀況轉佳，船隻即可出海，若黑盒子定位情形有任何具體進展，將再對外說明。

