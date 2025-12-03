快訊／搶先TWICE！I-DLE官宣「提早2週」登大巨蛋開唱 成女團第一
記者林汝珊／台北報導
韓國女團I-DLE今（3）日官方正式宣布，將於明年3月7日登上台北大巨蛋開唱，巡演海外首站就來到台灣，也搶先TWICE 成為目前首組站上臺北大巨蛋的韓國女團。
TWICE 早已公布將在 3 月 21、22 日於大巨蛋開唱，預計成為首組站上臺北大巨蛋的韓國女團，讓粉絲雀躍不已。不過今I-DLE官方宣布全新世界巡迴「2026 I-DLE WORLD TOUR [Syncopation]」行程，她們將在明年3月7日登上大巨蛋開唱，早2週「搶先一步」TWICE。
I-DLE全新巡演於2月21日於首爾開跑，將陸續前往臺北、曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱與香港開唱。
