快訊／搶先TWICE！I-DLE官宣「提早2週」登大巨蛋開唱 成女團第一

郭書瑤主演的爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》宣告將於2026年正式回歸，她再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，也相當期待直呼：「我準備好了！」準備展開瘋狂宣傳之旅。而她在預告中，辛辣對姚淳耀發問：「請問到底是有多長？」讓劇迷相當期待後續發展。

