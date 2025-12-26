快訊／搶救畫面曝！2砂石車對撞 80歲駕駛受困

[Newtalk新聞] 台北捷運19日發生震驚全國的隨機殺人事件，造成3名民眾死亡、11人輕重傷，張姓暴徒墜樓身亡。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，也讓台灣社會受到極大的驚嚇，不過，他在悲劇中看到「台灣的3個正直」：余家昶的勇敢、凶手父母的負責，還有余媽媽的寬容。 翁達瑞25日發文提及，27歲的張姓凶手，無暴力前科，家庭背景單純，在兩處捷運站犯下這起駭人聽聞的刑案，3位受害者包括家住桃園的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時發現凶正要點燃汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，結果當場殉難。 翁達瑞說，余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，「余家昶是我在這場悲劇看到的第一個正直！」 「第二個正直：凶手的父母」，翁達瑞直言，看到張姓凶手父母下跪的畫面，「我真希望在場的記者能把他們扶起來」，告訴他們，這是張嫌的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。 「現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張嫌的父母扶起來了，這個人就是余家昶年邁的媽媽」，翁達瑞指出，張

